Drammatico incidente sul lavoro: 23enne muore travolto dal terreno dopo uno scavo

Drammatico incidente sul lavoro, nel Foggiano. Un giovane operaio è deceduto quest'oggi, in località 'Contessa', in agro di Stornara, durante i lavori di messa in opera di un impianto di irrigazione.

Il fatto è successo questa mattina, in prossimità di un terreno agricolo: il giovane, che il prossimo mese avrebbe compiuto 24 anni, è morto schiacciato dal terreno accumulato in corrispondenza dello scavo effettuato e che, franando, lo ha travolto senza lasciargli scampo.

A nulla, infatti, sono valsi gli sforzi degli operatori del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco: il ragazzo è morto sul colpo.