Minacciata e picchiata dall'ex fidanzato: 41enne arrestato dai carabinieri

L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. A Cerignola arrestato un 34enne per in ottemperanza di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello presso la Procura Generale della Repubblica di Bari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio