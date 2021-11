La forza di volontà di Aldo, l'imprenditore di Foggia che ha sconfitto l'obesità e oggi fa il modello per brand importanti: "Non vi arrendete mai"

Aldo Farinola, imprenditore 61enne di Foggia, è stato selezionato tra 65 over 60 per una sfilata di moda a Palazzo Pitti. A 57 anni è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia bariatrica. Nello stesso anno ha perso un figlio

Da 155 a 95 chili. Così Aldo Farinola ha vinto la sua sfida contro l'obesità. L'eccessivo peso corporeo gli aveva comportato una serie di problemi fisici per i quali l'imprenditore di Foggia, all'età di 57 anni, si è visto costretto ad affidarsi alla chirurgia bariatrica. "Riuscitissimo, ma molto pericoloso".

In quello stesso anno Aldo fu raggiunto da un lutto atroce: la perdita del figlio: "La sua morte improvvisa mi distrusse e questo grande risultato passò in secondo piano" spiega ai microfoni di Foggiatoday.

Oggi Farinola ha 61 anni e il 1 luglio scorso ha ottenuto una soddisfazione importante: in occasione di una manifestazione che si è svolta a Palazzo Pitti a Firenze, ha sfilato per importanti stilisti e case di moda dopo esser stato selezionato tra 65 aspiranti modelli over 60.

Il suo volto e il suo fisico sono ben visibili sui manifesti 6x3 delle città d'Italia più importanti. Ma l'obiettivo di Aldo è un altro, spingere chi soffre di obesità a darsi una seconda possibilità, a non mollare: "Vedo gente che si arrende e si chiude in casa perché ha vergogna di uscire, non dovete, ci vuole forza di volontà, ci riuscite".