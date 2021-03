Verifica e collaudo del nuovo impianto di illuminazione nelle gallerie della SS 693: istituito il senso unico alternato tra Ischitella e Vico

Operatori Ans in azione per la verifica e il collaudo del nuovo impianto d'illuminazione delle gallerie 'Monte Nicola e Pizzinicchia I e II' lungo la statale 'Di Lesina e Varano'. Restringimento della carreggiata necessario a seguito di alcune criticità relative al non corretto cablaggio dei led