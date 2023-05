Lavori sulla Statale 16: da oggi e fino al 17 giugno chiuso al traffico tratto vicino all'Incoronata

Lavori in corso sulla strada statale 16 Adriatica. L’Anas, infatti, comunica che a partire da oggi e fino a venerdì 17 giugno il tratto compreso fra il km 682,100 e il km 687,300 (zona Incoronata) resterà chiuso in entrambe le direzioni per interventi di manutenzione e ripristino della pavimentazione.

La circolazione sarà deviata lungo le complanari adiacenti e l’Anas assicura che la presenza dei lavori e le informazioni sulle deviazioni saranno assicurate da debita segnaletica. Per informazioni in tempo reale su cantieri e situazione del traffico si può consultare l’applicazione ‘Vai’ di Anas o chiamare il servizio clienti ‘Pronto Anas’ al numero gratuito 800.841.148.