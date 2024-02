Perde la testa per una 14enne, la perseguita e brucia l'auto della madre di lei: condannato 43enne

Il giudice del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, ha condannato un 43enne di Foggia residente in Alto Sangro alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento in sede civile, per aver perseguitato una ragazza del posto nel periodo 2016-21.

Da quanto la vittima aveva appena 14 anni, l'uomo avrebbe cominciato a frequentarla guadagnando la sua fiducia, tanto da averla conquistata. Tuttavia, al termine della storia, per la ragazza è cominciato un incubo durato cinque anni, di persecuzioni, telefonate e pedinamenti.

In un'occasione l'uomo ha dato alle fiamme l'auto di proprietà della madre della sua ex. Da qui è scattata la denuncia dei familiari ai carabinieri, che portò all'arresto del foggiano.