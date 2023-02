Sputi sui seggiolini dell'altalena per bambini: "Mia figlia non ha potuto giocare"

Salve Foggiatoday, l'altra sera abbiamo portato nostra figlia al parco giochi di via Donato Caroprese, zona nuovissima e da quanto sembra prestigiosa.

Sembra appunto, perché suo sediolini dell'altalena dei bambini c'erano degli sputi.

Più avanti c'erano una massa di ragazzini seduti alle panchine, non voglio dare valutazioni affrettate.

Non credo che un adulto faccia queste cose, o meglio si spera. La mia bambina non ha potuto giocare per l'inciviltà e per lo schifo di alcuni foggiani