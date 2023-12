Sparite le strisce pedonali in via Conte Appiano: “Attraversare è diventato impossibile”

È un impresa per i pedoni attraversare la strada in via Conte Appiano e a denunciarlo è il gruppo ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia’. Dopo il rifacimento del manto stradale, non è stata ancora realizzata la segnaletica orizzontale.

“Nonostante la colata di asfalto gettata circa un mese fa, su via Conte Appiano non sono ancora state realizzate le strisce pedonali. Ormai attraversare la strada è diventato impossibile: già prima era difficile, a causa sia degli automobilisti incivili, che delle strisce sbiadite, e nonostante le tante segnalazioni, nessuno ha mai mosso un dito”, tuonano.

Nelle ultime settimane, il Quartiere Ferrovia è stato interessato da diversi lavori programmati da tempo. Ma il comitato giudica “discutibili” alcuni risultati: “Molti marciapiedi sono stati realizzati in conglomerato bituminoso scuro - caso unico al mondo - anziché con le mattonelle. L'effetto estetico – lamentano - è decisamente grottesco”.