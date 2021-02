Sparatoria a Foggia: 30enne gambizzato in via San Severo

L'uomo non sarebbe in gravi condizioni. E' stato medicato al pronto soccorso, dove si sarebbe recato autonomamente. Sull'accaduto indaga la polizia

Sparatoria alla periferia di Foggia, dove un 30enne del posto è rimasto ferito da alcuni proiettili all'altezza delle gambe. Il fatto è successo nel pomeriggio, in via San Severo.

L'uomo non sarebbe in gravi condizioni. E' stato medicato al pronto soccorso cittadino, dove si sarebbe recato autonomamente. Qui, come da prassi, i sanitari hanno allertato la polizia: agli agenti della squadra mobile, incaricati delle indagini del caso, l'uomo ha riferito di essere rimasto ferito mentre percorreva via San Severo da due persone che lo hanno affiancato a bordo di uno scooter. Tale versione dei fatti è, al momento, al vaglio degli inquirenti.