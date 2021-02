Si torna a sparare a Cerignola. Agguato al quartiere Torricelli: 31enne ferito all'addome, è in codice rosso

E' successo in via Urbe. Ferito all'addome, l'uomo è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere in zona e di bossoli sull'asfalto

Si torna a sparare a Cerignola, dove ignoti hanno esploso alcuni colpi di pistola all'indirizzo di un 31enne del posto.

Il fatto è successo intorno alle 22, in via Urbe, al quartiere Torricelli: dalle prime informazioni raccolte, l'uomo - 31enne del posto, con precedenti penali per reati contro il patrimonio - è rimasto ferito all'addome. Soccorso dal 118 è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia, in codice rosso.

L’agguato è avvenuto nei pressi dell’abitazione dell’uomo che, in libertà vigilata, stava rientrando in casa a piedi. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona e di bossoli sull'asfalto.