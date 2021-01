Spari da un balcone a Capodanno, altro grave episodio a Foggia: "Pare essere figlio di un consigliere comunale"

A poche ore dalla notizia del deferimento di un uomo appartenente alla batteria Moretti-Pellegrino-Lanza, per aver esploso dei colpi d’arma da fuoco la notte di capodanno, sui social circolerebbe un altro video in cui si vedrebbe un ragazzo, forse minorenne, compiere un gesto simile: da un balcone esplode alcuni colpi da una pistola caricata a salve o da una scacciacani.

Del gravissimo episodio, ne scrive immediatamente Rosa Barone: "Pare essere figlio di un consigliere comunale di Foggia”.

Secondo la consigliera regionale “se fosse vero credo che il minimo sarebbero le dimissioni dalla carica, che lo stesso consigliere occupa”.

“Per essere credibile devi non solo esserlo, ma anche sembrarlo, diceva Borsellino. Una città come la nostra, non può continuare a subire, da una parte della cittadinanza, un continuo sfregio delle regole e delle leggi, che sono alla base del vivere comune.

Piazze devastate, panchine divelte, sporcizia ovunque, luoghi pubblici distrutti, e il 31 dicembre diviene la giornata cittadina del liberi tutti. Non è così e se siamo ultimi nelle diverse classifiche è soprattutto per questa gente senza regole che deve essere assolutamente arginata”, aggiunge e conclude l'esponente del Movimento 5 Stelle.