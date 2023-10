Si torna a sparare anche a Vieste: ferito 44enne

Spari in strada, a Vieste, dove un uomo di 44 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco (pare pistola) esploso nei pressi di via Giovanni XXIII. Il fatto è successo questa mattina: il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto con una ambulanza; le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.