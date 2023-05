Sparatoria in strada a Cerignola

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito, poco fa, nel corso di una sparatoria avvenuta in via Terranova (angolo via Levante), a Cerignola.

È successo in strada, nei pressi di un bar. Il ferito è stato raggiunto da una pallottola al fianco sinistro, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I colpi, esplosi da una pistola calibro 7.65, sarebbero partiti da un'auto con a bordo tre persone. Il veicolo è stato poi abbandonato sul posto.

Sull’accaduto sono in corso i rilievi e le indagini degli agenti di polizia del commissariato di Cerignola, che hanno recuperato tre bossoli e altrettante ogive.

Al vaglio degli investigatori la presenza di telecamere utili in zona.