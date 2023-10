Sparatoria in via Fuiani: ferito un uomo

Si torna a sparare in città. Colpi di arma da fuoco, in pieno giorno, a Foggia, di domenica pomeriggio. È accaduto intorno alle 17 in via Fuiani (qui il video sul luogo dell'agguato).

Nel mirino un uomo a bordo di un’auto, colpito ad un braccio, come avrebbero riferito alcuni testimoni. Il ferito si sarebbe dileguato.

La polizia ha provveduto a chiudere il traffico tra via Arpi e via Vittime Civili. Sul posto anche la Scientifica per i rilievi. In un bidone della spazzatura è stato trovato un bossolo.