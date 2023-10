Agguato in via Fuiani, ferito riesce a fuggire: le immagini sul luogo della sparatoria

Sono almeno tre i colpi di pistola esplosi all’indirizzo di un uomo in macchina, in via Fuiani a Foggia. È accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 15 ottobre.

L’uomo ferito nell’agguato ad un braccio è riuscito a scappare a bordo dell’auto, facendo perdere le proprie tracce. La polizia sta cercando di rintracciarlo. Sul luogo della sparatoria sono rimasti solo i vetri del veicolo raggiunto dai proiettili.

È stato possibile ricostruire quanto accaduto grazie ad alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.

La Scientifica ha proceduto ai rilievi. Un bossolo è stato rinvenuto in un cassonetto. La zona è piena di telecamere di videosorveglianza.