Sparatoria al 'San Bernardino', si analizzano i filmati della sorveglianza. In sei mesi, cinque agguati con sette feriti e una vittima

Sono stazionarie le condizioni dei due uomini rimasti feriti nell'agguato messo a segno due sere fa, al 'San Bernardino', quartiere periferico di San Severo.

I due - rispettivamente di 45 e 55 anni - hanno riportato ferite da arma da fuoco all'addome e ad una gamba. Ricoverati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Il fatto è successo lo scorso venerdì, in serata. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere situate nella zona dell'agguato e lungo la possibile via di fuga dei 'pistoleri', che hanno agito in sella ad uno scooter.

Allo stato, i militari tendono ad escludere la pista della criminalità organizzata ma le indagini si muovono ad ampio raggio. Si tratta del quinto episodio - tra sparatorie, agguati e intimidazioni - registrato in città dall'inizio dell'anno, a riprova della recrudescenza dei fenomeni criminali nella cittadina dell'Alto Tavoliere.

Il primo episodio avvenne proprio a Capodanno, con i primi colpi di arma da fuoco esplosi in via Mario Carli. Due i feriti, uno dei quali è morto dopo alcune settimane in ospedale. Ad aprile, un uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro l'abitazione di un familiare, ferendo di striscio un'altra persona; poi fu la volta delle fucilate contro l'auto dei migranti di Casa Sankara, che provocarono il ferimento di due dei tre braccianti a bordo. Meno di un mese dopo, a maggio, fu la volta del 33enne 'abbandonato' dinanzi al pronto soccorso del Masselli Mascia con una ferita da arma da fuoco al torace. Infine, l'episodio al 'San Bernardino' sul quale faranno luce gli uomini dell'Arma