Sparatoria a San Severo, apre il fuoco nei pressi di una scuola al termine di una lite: ferito operatore scolastico

Sparatoria poco fa, in via Togliatti, a San Severo. Il fatto è successo nei pressi della scuola 'Petrarca', dove un operatore scolastico, 60enne, è stato ferito da un colpo di arma da fuoco, esploso al termine di una lite. L’uomo è rimasto ferito alla nuca e trasportato all’ospedale ‘Masselli Mascia’ ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno fermato una persona, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.