Sparatoria a Monte Sant'Angelo: uomo ferito da un colpo d'arma da fuoco

Un uomo è stato ferito con un colpo di arma da fuoco, questa sera, a Monte Sant?Angelo. Il fatto è successo poco fa, nella frazione di Macchia, al termine di un litigio scaturito - pare - per questioni di vicinato. Il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari e le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Indagini in corso da parte degli uomini dell?Arma.