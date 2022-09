Spari tra la folla al Luna Park: gambizzato uomo, fuggi fuggi tra le giostre

Spari nella notte, a Manfredonia, dove un uomo è stato raggiunto da almeno un proiettile ad una gamba allestito nei pressi del Luna Park in zona Scaloria per la festa patronale conclusasi proprio ieri con la processione della Madonna di Siponto e il concerto di Roby Facchinetti. Il fatto è successo intorno alle 2, scatenando il panico tra i numerosi avventori che si aggiravano tra giostre e attrazioni.

Il ferito si è accasciato a terra, sanguinante. Immediato l'intervento del 118; le condizioni dell'uomo - trasportato in ospedale - non sarebbero gravi. Sul posto anche le pattuglie di polizia e carabinieri per le indagini del caso. Le forze dell'ordine dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuarne il movente.

Ph pagina Facebook Radio Manfredonia Centro