Terrore a Manfredonia, spari tra le giostre. Bambini e mamme in lacrime: "E' stato un incubo"

Manfredoniani sotto choc e indignati per il grave fatto di sangue avvenuto intorno alle 2 di notte del 1 settembre, in via Scaloria, nei pressi dell'area mercatale deidcata al Luna Park in programma dal 28 agosto al 1 settembre, dove al momento della sparatoria in cui un uomo è rimasto ferito a una gamba, c'erano ancora tante persone tra uomini, donne e soprattutto bambini.

Al momento dell'agguato si è scatenato il panico. Sarebbero stati sparati più colpi d'arma da fuoco, forse quattro, anche quando la vittima era ormai a terra dolorante. "Il terrore negli occhi di tutti grandi e piccoli, famiglie che cercavano riparo dietro le auto e bancarelle e i bimbi agitatissimi, i miei figli compresi. Mai avuta così tanta paura" si legge sui social.

Momenti concitatissimi, tante le testimonianza. Descrive così Raffaella il momento della sparatoria: "Sembrava stessimo in un vero e proprio film. Tanto spavento, terrore, migliaia di gente, bambini, neonati, donne in attesa, mamme che lasciavano passeggini ovunque per correre. Un giorno di festa trasformato in un vero e proprio terrore, ma dove siamo arrivati. Tanta tanta paura e basta. Ho dovuto chiedere di fermare la giostra poiché la mia famiglia, tra cui mio figlio, era su". Così Annamaria: "Abbiamo vissuto attimi di terrore, ho perso mio figlio nella confusione totale, la gente era terrorizzata, i miei nipoti piangevano nel voler trovare il cuginetto". Le fa eco Daniela: "E' stato un incubo, mai vissuta una situazione del genere". E ancora, "Ho sentito mio figlio piangere e urlare al telefono di andarlo a prendere perché qualcuno aveva sparato".

Indignato e sconcertato Giuseppe: "Dopo due anni di restrizioni, finalmente si era tornata a festeggiare la nostra Madonna, si era tornata a fare la processione, erano tornati gli eventi, le bancarelle e le giostre della festa patronale. Tutto questo però, è stato rovinato da un gesto vile e vergognoso. Ricordo quando ero più piccolo, che attendevo con ansia la "Festa Madonna " per avere dai miei genitori il permesso di far mattina per andare alle giostre. Non oso immaginare lo stato d'animo dei ragazzi, nonché quello dei genitori, quando hanno vissuto ed appreso quanto successo. L'ennesimo episodio che accende i riflettori su un tema importantissimo, che ogni livello istituzionale ha il dovere di prendere definitivamente in mano, quello della sicurezza, ma non con azioni spot come quelle a cui siamo stati abituati negli ultimi tempi, ma con il presidio reale dei territori. Manfredonia non è questa, noi manfredoniani non siamo questi".

Dispiaciuti e arrabbiati gli esercenti dello spettacolo viaggiante. I giostrai, dopo le restrizioni e l'interruzione forzata dell'evento, con grande entusiasmo erano tornati dopo due anni a riempire l'area mercatale in occasione della festa patronale della città sipontina. "Siamo indignati, vergognatevi. Invitiamo il Comune di Manfredonia ad aumentare i controlli".