Agguato a colpi d'arma da fuoco sul Gargano: crivellato di colpi furgoncino dei rifiuti, grave 45enne

E' successo all'alba di oggi, lungo la Statale 89. Ferito il conducente del mezzo, ora in ospedale. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri

Agguato a colpi di arma da fuoco, questa mattina, sul Gargano. Nel mirino dei malviventi è finito un mezzo per la raccolta dei rifiuti per il Comune di Monte Sant'Angelo, bersagliato da una sventagliata di colpi lungo la Statale 89.

Ferito il conducente del mezzo, 45enne garganico. L'uomo è rimasto e ferito in più parti del corpo ed è attualmente ricoverato in ospedale; le sue condizioni sono gravi. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.