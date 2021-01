Sparatoria a San Severo: colpi di pistola in via Mario Carli, feriti due 30enni

Inizia male il 2021 in Capitanata. Nel primo giorno dell'anno, si torna a sparare a San Severo, dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, questa sera, in via Mario Carli, alla periferia della città.

Nel mirino due 30enni, già noti alle forze di polizia, entrambi feriti e trasportati tramite 118 in ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona.

Secondo le prime informazioni raccolte, il fatto sarebbe successo dopo le 20, in strada; sarebbero state due persone ad aprire il fuoco. Agli uomini dell'Arma, incaricati delle indagini del caso, il compito di individuare i responsabili e quindi il movente dell'accaduto.