Far west davanti al cimitero, conflitto a fuoco con banda del Foggiano: c'è un morto

Un morto e un ferito nel conflitto a fuoco avvenuto davanti al cimitero di Cesinali in provincia di Avellino ieri sera intorno alle 20.30, dopo un lungo inseguimento. Secondo quanto riporta Avellinotoday, alcuni soggetti della provincia di Foggia a bordo di una Jeep e di una Panda, stavano mettendo a segno un assalto a un portavalori della Cosmopol, tant'è che la strada era stata disseminata di chiodi. La tragedia a un posto di blocco. I banditi sono fuggiti per le strade di Villa San Nicola e hanno abbandonato la vettura con dentro una persona trovata esamine sul sedile posteriore.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano d'informazione di Avellino e provincia, tre banditi - tutti dai 30 ai 40 anni - sono stati portati in questura. Ad allertare le questure di Avellino e di Foggia era stata la squadra mobile di Chieti, che aveva fornito il numero delle targhe delle auto coinvolte. Indaga la polizia. In fuga gli occupanti di una seconda vettura.

Questo il commento del Questore di Avellino, Maurizio Terrazzi: “Stiamo conducendo un’operazione a vasto raggio, anche grazie alla collaborazione dei colleghi dell’Arma. Ovviamente, il buio e la pioggia non agevolano le operazioni; far perdere le proprie tracce non è certamente difficile. Sul posto sono giunte unità scientifiche specializzate anche da Napoli per effettuare i rilievi e garantire la massima precisione e trasparenza nella descrizione di quanto accaduto. Al momento ipotizziamo si tratti di malviventi provenienti da province vicine intenzionati a compiere una rapina di grosso spessore. Al momento escluderei che l’obiettivo dei soggetti fosse a Cesinali”.