Sparatoria in via Gioberti: uomo gambizzato davanti a un bar

Sarebbe stato già individuato il soggetto che la sera del 16 maggio, in prossimità di un bar di via Gioberti, ha aperto il fuoco all’indirizzo di un 40enne, gambizzandolo con un colpo di pistola. Le indagini avviate nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito alla Squadra Mobile di risalire al presunto autore dell’agguato scaturito, presumibilmente per futili motivi. L’arma non sarebbe stata ancora ritrovata