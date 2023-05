Sparatoria in un bar del centro, ferisce un uomo dopo una lite per futili motivi: arrestato 43enne

Colpi d'arma da fuoco in un bar del centro. Gli uomini della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 43 anni, con l'accusa di detenzione, porto illegale d'arma da fuoco e lesioni personali aggravate.

I fatti risalgono allo scorso 16 maggio, quando l'uomo si trovava all'interno di un bar in via Gioberti, nel centro cittadino, che trasmetteva in diretta l'incontro di Champions League tra Inter e Milan. In seguito a una discussione per futili motivi, avrebbe esploso colpi d'arma da fuoco nei confronti di un altro soggetto, ferendolo alla gamba sinistra.

Le immediate indagini espletate dal personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto in ordine ai reati contestati. Il 43enne, privo di ogni titolo per detenere armi legittimamente, è stato tratto in arresto e, come disposto dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.