Spari e paura a San Severo: colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella notte in via De Cesare a San Severo. Nel mirino, l’abitazione al piano terra di un giovane. È accaduto dopo la mezzanotte. Non ci sono feriti.

Gli inquirenti hanno repertato diversi bossoli, sparati da una pistola di piccolo calibro. Sul posto sono giunte pattuglie della polizia e gazzelle dei carabinieri.

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e il movente. A indagare è la polizia che ha acquisito e sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire l’accaduto.