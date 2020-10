Polizia nei luoghi dello spaccio di Cerignola: nell'abitazione di un pregiudicato dosi di cocaina, hashish e marijuana

Ieri mattina il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Cerignola, in collaborazione di personale del reparto prevenzione crimine di Bari e di unità cinofila antidroga della questura di Bari, ha arrestato,49enne pregiudicato cerignolano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, a seguito di pressante attività investigativa, gli agenti hanno effettuato diverse perquisizioni in una zona del centro storico di Cerignola, luogo noto come piazza di spaccio di sostanze stupefacenti, dove insistono diverse abitazioni e spazi comuni.

Il 49enne ha consegnato due bustine contenenti, rispettivamente, un pezzetto di hashish ed uno di marijuana. Nel prosieguo della perquisizione hanno trovato un'altra busta contenente dieci cipolline di cocaina e tre coltelli intrisi di hashish.

A.C. veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.