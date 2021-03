Lo 'Street Café' nel mirino dei malviventi: 'spaccata' nella notte nel bar di via Gentile, distrutta la vetrata

I danni causati in via Gentile

Lo 'Street Cafè' finisce nel mirino dei malviventi. 'Spaccata' nella notte in danno del bar in viale Giovanni Gentile, in zona Macchia Gialla, a Foggia, dove ignoti hanno ridotto in mille pezzi le porte a vetro dell'attività.

Secondo le prime informazioni raccolte, il furto non sarebbe stato consumato. Il fatto è successo alle 21.45 di ieri: ad introdursi nel locale sarebbe stata una persona, distolta dal suo intento da qualcuno o qualcosa e vista fuggire a mani vuote. Sull'accaduto, per il primo sopralluogo, sono intervenuti gli agenti delle 'Volanti' che hanno avviato le indagini del caso. Resta da appurare se si è trattato un tentativo di furto fallito o di un danneggiamento.