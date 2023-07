Intercettazioni inutilizzabili, non ci fu favoreggiamento ed omessa denuncia da parte dell'agente della polizia locale

Il Tribunale del Riesame di Bari ha accolto integralmente le eccezioni degli avvocati Simone Moffa e Angelo Masucci e ha annullato la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, applicata inizialmente per un anno, nei confronti del vice sovrintendente del comando della Polizia Locale di San Severo, che rispetto a quanto è emerso nel corso dell'indagine che il 31 marzo scorso ha portato all'arresto di otto persone che a San Severo stavano preparando un piano per vendicare la morte di Luigi Ermanno Bonaventura avvenuto il 14 agosto 2021 in corso Leone Mucci, aveva omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, in quanto pubblico ufficiale, la confidenza che uno dei soggetti coinvolti gli aveva fatto dicendo che un suo stretto congiunto deteneva illegalmente un'arma da fuoco.

Omettendo di denunciare il delitto di detenzione e porto illegale di arma da sparo, secondo il Gip del Tribunale di Bari con ordinanza del 27 marzo, aveva posto in essere una condotta di favoreggiamento personale.

La terza sezione penale del Tribunale di Bari ha accolto sia l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bari che quella - fondamentale - di inutilizzabilità della intercettazione a carico del poliziotto, annullando la ordinanza applicativa di misura interdittiva per l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza: "Le intercettazioni sono inutilizzabili ai fini della prova dei fatti ascrittagli". Non costituisce corpo di reato di favoreggiamento, meno che mai di omessa denuncia