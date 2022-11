Nel carcere di Foggia mancano 80 poliziotti penitenziari: "La situazione è peggiorata"

La questione delle carceri sovraffollate a Foggia resta un problema, se è vero, come dichiara Domenico Mastrulli del Co.sp, che i detenuti ristretti in via delle Casermette ad oggi sono 570. Ci sarebbero anche ottanta poliziotti penitenziari in meno.