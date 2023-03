Contrasto alla criminalità: sottoscritto protocollo tra Prefettura e le parti sociali

Un patto con il Comune di Foggia, sottoscritto da Prefettura, associazioni di categoria di imprenditori e commercianti e associazioni antiracket per mettere in campo tutti gli strumenti atti al contrasto di ogni tipo di illegalità

Come spiega il Prefetto Maurizio Valiante, saranno molteplici, le iniziative che verranno intraprese all'indomani della sottoscrizione del protocollo con il Comune di Foggia e le varie categorie interessate dall'incessante attività criminale presente in città e nella provincia di Foggia ed estesa a tutte le componenti come forze dell'ordine e magistratura.

Si parte dal potenziamento della videosorveglianza, miglioramento della qualità della vita sociale attraverso interventi programmati dall'amministrazione comunale sulla riqualificazione urbana, iniziative di promozione della cultura della legalità, interventi sulle occupazioni abusive.

Un patto, quindi, che guarda a 360 gradi per riqualificare una città che ormai pare assopita e rassegnata.

Alessandro Zito, imprenditore foggiano che non si piegò al racket, oggi presidente dell'associazione antiracket Fai, spiega che queste iniziative nascono proprio per smuovere le coscienze dei cittadini. "Strumenti che servono per rendere più libere le persone di questa città e meno libere le persone che continuano a fare atti intimidatori".