Automobilisti incivili, tolleranza zero contro le soste irregolari: oltre 50 infrazioni rilevate

Il malcostume di certi automobilisti foggiani è diffuso in ogni angolo della città. I controlli intensificati della Polizia Locale si sono concentrati, nella serata di ieri, su alcune zone del centro cittadino.

Particolarmente attenzionate, piazza Martiri Triestini, via Mele, Corso Cairoli, Piazza Marconi, Corso Roma, Corso Giannone, via Matteotti, via Martire, via Zuppetta, via Urbano e via Amicangelo Ricci. Moltissime le infrazioni accertate, ben 53. Le più frequenti sono state le soste sui posti e gli scivoli destinati ai disabili, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali e nelle aree di intersezione con conseguenti ostacolo alla circolazione di veicoli e pedoni.

Nel corso dei controlli è stato anche rinvenuto un veicolo risultato privo di copertura assicurativa. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e trasportato presso una depositeria Giudiziale.

I controlli non si arrestano, ma proseguiranno nei prossimi giorni. In poco più di due settimane di controlli sono state rilevate oltre 250 infrazioni in città.