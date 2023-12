Soste selvagge, nuove sanzioni al Quartiere Ferrovia: rimosse auto parcheggiate su posti per disabili senza titolo

Nuovi controlli in città da parte della Polizia Locale. Gli agenti del comando di viale Manfredi, nella giornata di ieri, hanno intensificato i controlli nella zona del Quartiere Ferrovia. Anche questa volta non sono state poche le infrazioni accertate e sanzionate dagli agenti.

In totale, sono 25 le multe elevate per parcheggi non regolari. I controlli sono stati intensificati soprattutto in piazzale Vittorio Veneto, viale XXIV Maggio e strade limitrofe, via Scillitani, via Santa Maria della Neve, dove sono state individuate auto in sosta sui posti o scivoli destinati ai disabili, sulle fermate di bus e taxi e sui parcheggi rosa. Sono stati inoltre rimossi due veicoli perché in sosta su posti per disabili senza alcun titolo.