Sosta selvaggia sugli scivoli e frutta secca nell’isola pedonale: fioccano le multe

Erano parcheggiate sugli attraversamenti pedonali, sui posti riservati ai disabili, sugli scivoli, sul marciapiede e agli incroci le auto oggetto dei verbali di questa sera della Polizia Locale di Foggia.

Gli agenti hanno effettuato controlli nel Quartiere Ferrovia finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada, accertando e sanzionando diverse violazioni relative alla sosta.

I controlli hanno riguardato anche le vie centrali e, in particolare, piazza Cesare Battisti. In via Lanza gli agenti di Polizia Locale hanno controllato un ambulante abusivo intento a vendere frutta secca; contestata a suo carico la violazione al Codice del Commercio.

Infine, nell'ambito dei servizi interforze, una pattuglia della Polizia Locale ha effettuato controlli in via La Torre e al Comparto Biccari.