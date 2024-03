Sosta selvaggia senza fine al Quartiere Ferrovia: "Il sabato dopo le 23 non si fa vivo nessuno"

Solo giovedì scorso, dal Comando di Polizia Locale era arrivato l’ennesimo bilancio delle sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada in zona stazione, ma per il comitato ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia’ si tratta di “interventi sporadici”: “Non basta e non dovrebbe nemmeno fare notizia, perché nelle altre città questo è la pura normalità”.

Le infrazioni rilevate negli ultimi giorni riguardano la sosta in corrispondenza degli incroci, sugli attraversamenti pedonali, su posti e scivoli per disabili, fermate bus e divieti di sosta in genere.

Ma all’indomani di “un altro sabato sera nella terra di nessuno”, il gruppo insorge: “Nonostante le promesse, il Quartiere Ferrovia continua ad essere questo”.

Più volte hanno chiesto la presenza di una pattuglia dopo le 23 del sabato sera, per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia. “Lo abbiamo fatto preventivamente anche nella mattinata di ieri, 9 marzo, ma nessuno si è fatto vivo per quell’ora. Eppure di incivili da sanzionare ce n’erano abbastanza, come il solito prepotente di turno che ha parcheggiato il suo bel macchinone sul marciapiede in corrispondenza di un incrocio”.

Cattive abitudini che, ricordano, rischiano di essere causa di incidenti e di intralciare il percorso di chi è costretto su una sedia a rotelle.

“Su invito delle istituzioni locali - arrivato qualche giorno fa, proprio nei commenti di un post di FoggiaToday - abbiamo provato a contattare la polizia locale al suo numero di telefono: dopo aver premuto il pulsante 8 (‘segnalazioni varie’) e dopo un minuto abbondante di attesa, la voce elettronica ci ha detto che nessun operatore era al momento disponibile e ci ha invitato a scrivere per posta certificata. Siamo contenti della vicinanza delle istituzioni e crediamo che, soltanto attraverso la sinergia tra loro e i residenti, questo quartiere potrà tornare ai fasti d’un tempo – proseguono dal comitato -. Però, non vogliamo sentirci abbandonati. Abbiamo bisogno che qualcuno risponda alle nostre segnalazioni, anche il sabato sera. Magari creando una chat di gruppo sui canali social o su WhatsApp, in modo che queste siano rapide e rimangano nero su bianco senza cadere nel vuoto, come tristemente sta accadendo”.