Gatti moribondi e maltrattati alla ‘Macchia Gialla’: sospetti di avvelenamento, colonie feline in pericolo

Non ce l’ha fatta il gatto recuperato nella mattinata di ieri, sabato 9 marzo, accanto alla recinzione dell’Asl di via Grecia dalle Guardie Zoofile ambientali del Laboratorio Verde di Fare Ambiente Foggia, che sospettano un caso di avvelenamento.

Secondo quanto riferito in un esposto dalla presidente del Laboratorio Verde, Antonia Pia Lembo, sarebbero diverse le segnalazioni in merito al ritrovamento di gatti moribondi o maltrattati presumibilmente da persone ostili alle colonie feline in zona Macchia Gialla.

Proprio a seguito della segnalazione di un volontario, le Guardie zoofile ambientali hanno pattugliato e ispezionato via Grecia, via Portogallo e viale Europa all’interno dell’area di sgambetta mento dei cani. Durante le attività hanno avvistato il gatto moribondo e lo hanno trasportato subito in uno degli ambulatori ai quali sono affidati i servizi veterinari per la cura dei randagi di proprietà comunale.

La veterinaria, secondo quanto riferiscono dal Laboratorio Verde, ha riscontrato escoriazioni e perdita di sangue dalla bocca.

I volontari, quando il gatto è deceduto, si sono recati al Comando della Polizia Locale per denunciare quanto accaduto. La chiusura degli uffici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata nel week-end non ha ancora consentito di svolgere accertamenti sulle cause del decesso del gatto.

Nell’esposto indirizzato alla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, agli assessori all’Ambiente Lucia Aprile, ai Servizi Sociali e Randagismo Simona Mendolicchio, al Contenzioso e Sicurezza Giulio De Santis e al Comandante della Polizia Locale Romeo Delle Noci, il Laboratorio Verde chiede al Comando della Polizia Locale di “accertare/individuare i responsabili del maltrattamento degli animali di proprietà comunale appartenenti alle colonie feline di via Grecia, via Portogallo e viale Europa sui cui decessi si sospetta l’avvelenamento”, e al sindaco o all’assessore al ramo di “valutare la possibilità di installare dei cartelli segnalatori dell’esistenza delle colonie feline censite presso l’Asl veterinaria che per legge sono protette”.