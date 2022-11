Aggressioni e gravi episodi di violenza in un locale del centro: 'buttafuori' nel mirino, titolare non chiama la polizia

Aggressioni e violenza all’interno di un locale di pubblico spettacolo. Accade a Foggia, in pieno centro, dove il questore Ferdinando Rossi, ha disposto la sospensione dell’attività ed ha previsto delle serrate ispezioni che verranno effettuate dal personale della Divisione Pasi, nei confronti degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (i cosiddetti “buttafuori”).

Nel dettaglio, il provvedimento ex art. 100 Tulps scaturisce da gravi episodi di violenza e di aggressioni avvenuti all’interno del locale da parte di alcuni avventori, che inevitabilmente sono risultati idonei a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre, la notizia di tali avvenimenti è pervenuta alle forze dell’ordine solo due ore dopo la commissione dei fatti, da parte di soggetti diversi dal titolare dell’attività, il quale si è reso responsabile dell’omessa tempestiva comunicazione.

Allo stesso modo, anche il personale addetto alla sicurezza risulta aver omesso la tempestiva comunicazione delle notizie di reato, integrando con ciò una grave forma di negligenza rispetto ai doveri di controllo, che ha di fatto impedito un pronto intervento delle forze di polizia, anche al fine di prevenire la consumazione di ulteriori reati contro la persona e contro il patrimonio all’interno del locale.

Per quanto attiene, invece, la figura del buttafuori, questi devono essere iscritti in un apposito albo professionale istituito preso ogni Prefettura, previo accertamento dell’assenza di precedenti penali o di circostanze che ne mettano in dubbio la buona condotta; devono essere maggiorenni e sottoporsi a visita medica preventiva, allo scopo di attestarne l’idoneità psico-fisica e l’assenza dell’uso di alcool e sostanze stupefacenti. Inoltre, per l’iscrizione è obbligatoria la frequenza e il superamento di un corso di formazione.