Treni sospesi sulla Foggia-Lucera: luglio e agosto in autobus, monta la protesta dei pendolari

Il 6 giugno Ferrovie del Gargano ha comunicato la sospensione della circolazione ferroviaria, dal 1° giugno al 30 settembre, sulla linea Foggia-Lucera, spiegando che saranno attivati autoservizi sostitutivi del servizio ferroviario e sottolineando che gli autobus sostitutivi dei treni regionali non effettuano servizio commerciale nella fermata di Don Bosco. "Si assicura il massimo impegno per la minimizzazione dei disagi".

La decisione ha scatenato l'agitazione tra i pendolari, i quali ritengono che la soluzione non sia adeguata, soprattutto considerato l'elevato numero di passeggeri, in particolare nelle ore di punta. "L'affollamento e il disagio sono inevitabili su mezzi di trasporto su gomma, che non possono garantire la stessa capacità e frequenza dei treni" spiega un viaggiatore che per motivi di lavoro si posta quotidianamente con il treno di FerGargano. "Inoltre, con l'arrivo dell'estate e le temperature elevate, viaggiare in autobus diventa ancora più scomodo. I tempi di percorrenza si allungano notevolmente a causa del traffico, aggravando ulteriormente la situazione per chi deve raggiungere il luogo di lavoro".

Di fronte a questa decisione, gli utenti chiedono all'azienda di garantire il servizio ferroviario con un solo treno, anziché due, per mantenere almeno una parte della capacità di trasporto su rotaia e ridurre i disagi per i pendolari. "Speriamo che FerGargano prenda in considerazione le loro richieste e trovi un compromesso che garantisca un servizio più efficiente e meno problematico per tutti".