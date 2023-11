Scomparso nel nulla da cinque giorni nei boschi del Gargano: ricerche sospese causa maltempo

Si infittisce il mistero sulla vicenda di Giuseppe Pertosa, l'anziano di San Nicandro Garganico scomparso il 16 novembre in località Bosco Spinapulci, dove si era recato in auto per raccogliere i funghi. Da quel momento, dell'82enne non si hanno più notizie.

Le ricerche coordinate dai carabinieri e dai vigili del fuoco, si stanno rivelando più complicate del previsto. Inoltre, causa maltempo, sono state sospese: così è stato deciso nella riunione di questo pomeriggio. Dunque, nonostante le notevoli risorse messe in campo, le uniche tracce riscontrate sono gli effetti personali trovati a metà di un versante del Canale Lampione insieme alla sua autovettura, in prossimità del luogo della scomparsa.

Finora, alle operazioni hanno preso parte il C.o.c., i sommozzatori del 115, i volontari del soccorso alpino e speleologico, e alcuni profondi conoscitori della zona, un'area di 200 ettari considerata a tratti impervia. Nei giorni scorsi le ricerche sono proseguire con l'ausilio di cani molecolari, droni ed elicotteri. Durante, sono state scandagliate, senza esito, alcune piscine per l'abbeveraggio zootecnico.

La preoccupazione per le sorti di Peppino si stata trasformando in rassegnazione. E i sospetti su cosa possa essergli effettivamente successo, aumentano.