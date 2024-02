Medico dei Riuniti sospeso per due mesi: esercitava la libera professione intramoenia senza timbrare entrata e uscita

Con delibera del 28 febbraio a firma del direttore generale Giuseppe Pasqualone, dei direttori sanitario e amministrativo dell'azienda ospedaliera-universitaria e del dirigente Tiziana Tonti, un medico del Policlinico Riuniti di Foggia è stato sospeso dall'esercizio della libera professione intramoenia per due mesi.

L'accertamento è scattato il 30 agosto 2023 quando i Nas di Foggia hanno trasmesso ’esito degli accertamenti effettuati presso vari uffici: dai controlli effettuati era emerso che un medico, dal 2022 all’8 agosto 2023, aveva esercitato l’attività di libero professionale intramoenia senza aver effettuato la timbratura, in entrata e in uscita, con l’apposito codice con il quale si individua lo svolgimento della libera professione.

Dopo gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri Nas, la direzione generale ha invitato il coordinatore dell’Organismo Paritetico di Promozione e Verifica dell'Alpi, nella persona della dott. ssa Tiziana Tonti, a convocare urgentemente la Commissione al fine di esaminare la situazione medico in merito all’inadempienza accertata e a fornire al direttore generale parere preventivo.

Il Regolamento aziendale in materia di libera professione intramoenia prevede che l'Alpi svolta negli spazi aziendali dal personale dipendente autorizzato e dal personale universitario, deve essere obbligatoriamente rilevata da apposito codice di timbratura della presenza in entrata e in uscita.

A seguito delle riunioni del 20 settembre e 12 ottobre 2023, all’esito dell’esame congiunto della documentazione esaminata e dell’istruttoria effettuata dagli uffici del Cup e dell’Area del Personale, la Commissione ha proposto la sospensione dall’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, che il direttore ha accolto il 6 novembre e deliberato nella giornata di ieri.