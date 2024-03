Donna ha una crisi di panico, medico ne approfitta per baciarla: "Sei ansiosa perchè non fai sesso"

Choc a Lucera, dove un medico ha tentato di baciare una paziente durante crisi di panico per poi decretare: "Sei ansiosa perchè non fai sesso". Il fatto è successo durante una visita presso la guardia medica cittadina e l'accaduto è stato denunciato dall'Asl Fg ai carabinieri.

Vittima dell'accaduto, denunciato sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno, è una paziente 30enne che si è vista somministrare un calmante in gocce dal professionista ultrasessantenne in quel momento di turno in guardia medica, che poi avrebbe tentato un approccio fisico. Ovvero, un 'bacio rubato' dopo una serie di domande o consigli invadenti e inopportuni ("Sei ansiosa perchè non fai sesso", "Devi cercare uomini per sfogarti sessualmente, anche vecchi e sposati") e poi il tentativo di bloccare la donna mentre cercava di lasciare l'ambulatorio.

Il professionista è stato interdetto dall'esercizio della professione per 6 mesi su decisione del gip del Tribunale di Foggia, mentre la procura (pm Rosa Pensa) ha aperto un fascicolo contestandogli il reato di violenza sessuale, aggravata dal fatto di aver agito come incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni. A sostenere la denuncia della ragazza, vi sono anche le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura che lascerebbero poco spazio all'interpretazione dell'accaduto.