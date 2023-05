Spari nel bar dopo un'accesa discussione per futili motivi: interviene il Questore, sospesa licenza del titolare

Per futili motivi scaturiti in un bar di via Vincenzo Gioberti, durante la trasmissione della semifinale di ritorno di Champion's League tra Inter e Milan, a seguito di una discussione, un cliente ha aperto il fuoco nei confronti di un altro soggetto, ferendolo ad una gamba. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile, in flagranza di reato, per detenzione, porto illegale di arma da fuoco e lesioni personali aggravate.

Per prevenire la proliferazione di situazioni sociali particolarmente allarmanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia ha notificato il provvedimento ex art. 100 T.u.l.p.s. emesso dal Questore di Foggia, nei confronti del titolare del bar, sospendendo la licenza.

Ad avvalorare maggiormente la decisione del numero uno della Questura di via Antonio Gramsci, il dott. Ferdinando Rossi, di emanare il provvedimento, hanno contribuiscono i controlli al locale effettuati in passato dal personale della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, che avevano permesso di riscontrare la frequentazione abituale di persone pericolose e pregiudicate, soprattutto in riferimento ai reati contro la persona e contro il patrimonio.