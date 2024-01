Comune di Foggia, dipendente sospeso a un mese dall'assunzione: era stato arrestato in un’operazione antimafia

Era stato assunto a tempo indeterminato dal Comune di Foggia solo il 6 dicembre scorso, ma il 12 gennaio, poco più di un mese dopo, è stato sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale e agli arresti domiciliari.

Il reato di cui è accusato il dipendente in questione, risultato coinvolto in un’operazione antimafia, è stato commesso prima dell’assunzione.

Il neo assunto aveva informato l’ente di essere stato rinviato a giudizio e il 20 dicembre è scattato l’avvio del procedimento disciplinare.

Il dipendente è stato invitato a presentarsi all’Ufficio Procedimenti Disciplinari per essere sentito a sua difesa. Nel caso non si fosse presentato, avrebbe potuto inviare scritti difensivi, contenenti anche l’esito dell’udienza penale fissata a dicembre.

Il diretto interessato, però, non si è presentato, non ha depositato memorie difensive e non ha chiesto l’eventuale rinvio dell’audizione.

Il Comune di Foggia ha adottato, allora, la misura temporanea della sospensione cautelare dal servizio. I fatti contestati, qualora provati, sarebbero tali da determinare il licenziamento anche senza preavviso.

Sarebbero al vaglio anche le posizioni di altri dipendenti, sottoposti a provvedimento disciplinare. La presenza di eventuali carichi pendenti è oggetto di autocertificazione, e solo successivamente l’ente verifica la veridicità delle dichiarazioni, e vale anche per lo scorrimento di graduatorie di altri enti o per le assunzioni tramite Arpal.