Controlli a raffica nel quartiere Ferrovia: sospese due attività commerciali

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli amministrativi predisposti nell’area del quartiere Ferrovia ed in ragione delle segnalazioni pervenute in questura - in particolare di quelle dei residenti del posto riuniti in un'associazione- ha dato nuovo impulso alle attività operative mettendo a sistema risorse e professionalità oltre che della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e del servizio Spesal della Asl Fg.

Sono stati eseguiti controlli nell'area del nodo intermodale, di piazza Vittorio Veneto, viale Manfredi, Viale Xxiv maggio, via Bainsizza, via Monfalcone, via Montegrappa, via Monte Sabotino, via Piave, via Isonzo e via Podgora. Nel mirino sono finite le attività commerciali, oggetto di ispezioni rispetto al corretto utilizzo delle licenze amministrative, alll’adempimento delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario e a tutta la filiera merceologica di quanto in vendita al pubblico (di carattere alimentare e non).

Nella giornata di ieri sono state elevate diverse sanzioni amministrative ed è stata decretata la sospensione di due attività commerciali fino alla risoluzione delle irregolarità amministrative riscontrate. A seguito dei controlli effettuati, inoltre, si è proceduto al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze alimentari per mancanza dei requisiti igienici.