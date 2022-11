Denuncia la scomparsa del fratello dopo 35 anni, ma scopre che è deceduto nel 2004

Si rivolge alle telecamere di ?Chi l?ha visto?? per cercare il fratello, Pasquale Iacoviello, scomparso da Foggia nel lontano 1987, e che oggi avrebbe 61 anni. Così, preso il coraggio a due mani, la signora Filomena, in compagnia di una nipote, raggiunge la questura di Foggia per presentare formale denuncia di scomparsa. Il tutto a 35 anni dall?ultimo contatto avuto con il fratello.

Poi, su indicazioni di uno stesso agente, la donna contatta la redazione del programma televisivo che, in pochi giorni, chiude il cerchio sulla storia. Ma l?epilogo non è felice, e non c?è nessuna reunion da celebrare: Iacoviello, infatti, dopo aver cambiato diversi lavori e città, è deceduto nel 2004, nella città di Pomezia, dove ha lasciato una moglie e una figlia.

?Non ho mai avuto il coraggio di denunciare la scomparsa?, spiega Filomena ai microfoni di ?Chi l?ha visto??. Inizialmente c?era la paura di scoprire qualche magagna nel passato del fratello, che la redazione definisce ?un ragazzo scapestrato? e abituato ad allontanarsi dalla città senza dare spiegazioni a nessuno. ?Per tutti questi anni, però, l?ho sempre cercato, anche sui social?, aggiunge la donna, che mostra la ?mappa?, seppure rudimentale, delle sue ricerche, con appunti di città, numeri telefonici e contatti.

La speranza era quella di saperlo felice e realizzato chissà dove, forse all?estero, inseguendo il sogno della cucina (Pasquale era un cuoco). Ma la speranza si è infranta contro un certificato di morte, emesso dal Comune di Pomezia, che data la morte dell?uomo nel 2004, a soli 43 anni. Pasquale è stato quindi ritrovato, ma troppo tardi. Per le donne non resta che la possibilità di stringere un rapporto con la moglie e la figlia dell?uomo: ?Vorremmo avere almeno una sua foto?, concludono.