Capitano di una motonave ha un malore mentre è in navigazione: i soccorsi a Manfredonia

Marittimo colto da malore a bordo di motonave alla fonda nel porto di Manfredonia, scatta l’evacuazione medica via mare, ad opera della guardia costiera. E’ successo nella serata di ieri, con il rapido intervento in mare della guardia costiera sipontina, sotto il coordinamento del 6° Mrsc (Maritime Rescue Sub Centre) della direzione marittima di Bari per il soccorso di un marittimo colpito da malore a bordo di una nave da carico alla fonda nel Porto di Manfredonia.

Non appena acquisita la richiesta di soccorso via radio, la sala operativa della guardia costiera ha attivato immediatamente il dispositivo emergenziale interessando, per il supporto medico del caso, gli specialisti del Cirm - Centro Internazionale Radio Medico di Roma e inviando sul posto la dipendente motovedetta Cp 717.

Il marittimo infortunato era il comandante della motonave, di 42 anni e di nazionalità turca, sofferente a causa di sospetta colica ureterale. I militari della motovedetta, non appena ricevuto il nulla osta al trasbordo del malcapitato da parte del Cirm, lo hanno rapidamente imbarcato e affidato alle cure del personale medico del 118 di Manfredonia, nel mentre allertato e già in banchina al rientro della motovedetta.

Il marittimo, dopo qualche ora, è stato dimesso dall’ospedale di Manfredonia senza particolari conseguenze.