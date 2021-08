Smantellato accampamento rom di via Natola: gravi condizioni igienico-sanitarie, trovati cibo avariato e testa d'agnello in stato di putrefazione

In particolare, in via Natola gli agenti hanno riscontrato anche situazioni di sporcizia provocate dal bivacco che avevano gravemente compromesso le condizioni igienico sanitarie dell'area. Escrementi umani ed animali, cibo avariato e persino la testa di un agnello in stato di putrefazione sono stati ritrovati durante il controllo

Continuano i servizi anti degrado da parte della Polizia Locale di Foggia. Oggi, dalle prime luci dell'alba, personale della Polizia Locale di Foggia in assetto Sad ha posto in essere una intensa attività volta a prevenire e reprimere le situazioni di degrado in città.

Effettuati controlli capillari all'interno della Villa comunale e del boschetto per la segnalata presenza di situazioni indecorose e di bivacco. Controlli anche nell'area parcheggio di Via Natola dove solitamente si accampano camper e roulotte facenti capo a persone di etnia rom.

I controlli effettuati hanno portato alla emissione di tre ordini di allontanamento (daspo urbano) per bivacco nei confronti di altrettante persone e a tre contestazioni per la violazione all'ordinanza sindacale n°70/2009 che vieta gli accampamenti sul territorio di Foggia.

In particolare, in via Natola gli agenti hanno riscontrato anche situazioni di sporcizia provocate dal bivacco che avevano gravemente compromesso le condizioni igienico sanitarie dell'area. Escrementi umani ed animali, cibo avariato e persino la testa di un agnello in stato di putrefazione sono stati ritrovati durante il controllo.

Pertanto, gli operatori di Polizia Locale hanno fatto giungere sul posto tre squadre di Amiu che hanno provveduto a ripulire e disinfestare l'area. Adesso, per tutte le persone sanzionate, vi è l'obbligo di allontanarsi dalla zona per 48 ore così come prevede la Legge. Accertate e sanzionate anche le infrazioni al Codice della Strada.