Lutto nel Siulp Foggia: è morto Franco Rinaldi, tra i padri fondatori del sindacato di polizia

La segreteria provinciale del Siulp Foggia piange la scomparsa di Francesco Rinaldi, tra i padri fondatori del sindacato di polizia, nonchè dirigente nazionale.

Rinaldi è venuto a mancare all'affatto dei suoi cari alle 12 di oggi; le esequie sono previste alle 11.30 di lunedì 22 luglio, presso la chiesa di San Ciro.

"E' stato uno dei fondatori del Siulp di Foggia", ricorda commosso il segretario provinciale Michele Carota. "Il suo impegno sindacale è stato sempre in linea con il suo essere sempre composto, pacato e colmo di gratuito altruismo verso i colleghi. Chi ha avuto la fortuna, come me di conoscerlo sa di cosa sto parlando. Ciao Franco, se oggi esiste il Siulp è grazie a te".