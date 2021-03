Puglia sopra la soglia critica del Covid: aumentano i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e in area non critica

Ricoveri Covid, area non critica e terapie intensive. Decessi covid, tasso di letalità e incidenza in Puglia. I dati aggiornati al 15 marzo 2021

In Puglia i ricoverati covid sono saliti a 1701, 69 unità in più rispetto al 14 marzo. Sono scesi da 37510 a 37422 gli attualmente positivi. In un anno sono morte per il virus o per le complicanze del virus 4303 pugliesi. Nel giro di 24 ore i guariti, per un totale di 122847, sono aumentati di 700 unità.

Cresce la pressione sui reparti di terapia intensiva. Secondo gli ultimi dati di Agenas la Puglia è tra le 12 regioni e province autonome che hanno superato il livello critico massimo delle terapie intensive. Al 15 marzo la Puglia segna il 33%.

Gli ospedalizzati sono 1701, una variazione giornaliera del 4%. Per quanto riguarda l'occupazione dei pazienti Covid nei reparti di area non critica - cioè malattie infettive, pneumologia e medicina generale, La Puglia è sopra la soglia del 40%, il 42% con 1512 pazienti, aumentati del 3,7% in un giorno. In terapia intensiva sono ricoverate 189 persone, l'8,6% dei posti letto occupati in più rispetto al 14 marzo

Da alcuni giorni è la provincia di Bari quella più contagiata in Puglia con una incidenza cumulata di 518,8 casi su 10mila abitanti. A seguire la Capitanata con 514,2, la Bat con 433, 8, Taranto con 431, Brindisi con 306,3 e Lecce con 184,1.

Degli oltre 166mila contagiati in Puglia dall'inizio dell'emergenza ad oggi, il 44% riguarda la fascia compresa dai 19 ai 50 anni. Il 29% dai 51 ai 10, per il 14,5% il virus ha colpito gli over 70 mentre il 12,4% è rappresentata dai minori di 18 anni.

Dei 4269 decessi, per un tasso di letalità del 2,6% dei positivi, 1646 (letalità pari al 18%) avevano tra gli 80 e i 90 anni, 607 erano ultranovantenni (letalità 23%), 1199 tra i 70 e i 79 anni (letalità dell'8,7%), 531 tra i 60 e i 69 anni (letalità del 2,6%), tra i 50 e i 59 anni 210 morti (letalità 0,7%), 60 vittime tra i 40 e i 49 anni (0,2%), venti tra i 30 e i 39 anni (0,1% di letalità), una vittima inferiore ai nove anni, nessuna dai 10 ai 19 anni.

Nelle ultime in Puglia sono state consegnate altre 42mila dosi di vaccino. Delle complessive 520.325 ne è stato somministrato l'83,9%.