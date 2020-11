"Purtroppo sono positivo al Covid". Anche il sindaco di Stornara vittima del virus: "Continuerò la mia attività da casa"

Rocco Calamita è il settimo sindaco della provincia di Foggia risultato positivo al Covid-19. A darne l'annuncio è lui stesso sui social.

"Cari concittadini, purtroppo sono positivo al covid-19. Ho appena ricevuto l’esito delle analisi del tampone al quale mi sono sottoposto presso il centro autorizzato Asldi Cerignola. Al momento sto bene e non presento alcun sintomo. I nominativi dei contatti stretti sono stati comunicati alle autorità sanitarie. Mi avvio a trascorrere questo periodo di quarantena presso la mia abitazione dalla quale continuerò l’attività amministrativa mantenendomi in stretto contatto con l’intera amministrazione comunale. Ne approfitto per comunicarvi che ad oggi sono 32 i casi accertati nel nostro paese. In un momento così particolare è opportuno attenersi scrupolosamente al rispetto delle norme per il bene della comunità"